Фінляндія має намір продовжити закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією – ЗМІ

Влада Фінляндії має намір продовжити закриття всіх пропускних пунктів на кордоні з Росією. Про це повідомляють фінські ЗМІ із посиланням на джерела в уряді. Офіційне рішення щодо цього оголосять у четвер.



Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що суперечностей щодо закриття кордону в уряді немає, оскільки немає жодних ознак того, що Росія якось змінила свою політику щодо кордону. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також заявив, що заборонні заходи на кордоні необхідно продовжити.



Попереднє урядове рішення про тимчасове закриття всіх КПП діє до 15 січня. Ймовірно, уряд продовжить його ще на місяць.



У Гельсінкі, як і раніше, стурбовані загрозою напливу до Фінляндії через російський кордон нелегальних мігрантів. Такі випадки продовжуються і після закриття КПП. За повідомленням Italehti, чотирьох порушників кордону було затримано в середу в громаді Паріккала в Південній Карелії, що межує з Росією.

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Рішення про закриття всіх дев’яти прикордонних пунктів на фінсько-російському кордоні влада країни схвалила в середині листопада. Влада у Гельсінкі звинуватила Москву у провокуванні громадян третіх країн на перетин кордону. За даними МЗС Фінляндії, з початку листопада через кордон із Росією приїхали понад 500 прохачів притулку. Серед них є громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі та інших країн, яких російські прикордонники пропускають на своїх пунктах без пред’явлення документів, що дозволяють перетин кордону.



14 грудня Фінляндія відкрила два КПП – Ваалімаа та Ніірала, проте через прибуття туди понад 60 прохачів притулку їх роботу зупинили вже за добу.