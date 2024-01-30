Фінляндія: ексватажка російського угруповання «Русич» звинуватили в порушенні заборони на в’їзд

Затриманому у Фінляндії колишньому ватажку неонацистської диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» Яну Петровському (Воїславу Тордену) висунули нове звинувачення. Про це, зокрема, повідомило місцеве видання Yle.

Обвинувачення вимагає для Тордена умовного ув’язнення за порушення заборони на в’їзд до Фінляндії.

За даними слідства, Торден намагався ввести владу країни в оману й обійти раніше винесену заборону на в’їзд. Для цього він подавався на візу в різні установи, приховуючи своє попереднє ім’я.

За даними прокурора, порушення сталося на пункті в’їзду «Ваалімаа». Раніше проти Петровського запровадили санкції, тож в’їзд до Фінляндії йому був заборонений. Попри це, у липні він в’їхав до країни через пункт «Віролахті» в серпні 2022-го, а також через «Ваалімаа» 19 липня 2023-го.

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Сам затриманий брав участь у засіданні 30 січня дистанційно з тюрми й заперечував провину. Обвинувачення вимагає для нього умовного ув’язнення на 60 днів.

Суд у Гельсінкі в грудні заарештував одного із колишніх ватажків російської неонацистської диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» Яна Петровського (Воїслава Тордена) за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні у 2014–2015 роках.

Раніше Верховний суд Фінляндії заборонив видавати цього чоловіка Києву, пославшись на умови в українських вʼязницях, що принижують людську гідність.

Торден був затриманий у середині літа. На суді про екстрадицію Торден заявляв, що хоче отримати у Фінляндії притулок. 2016 року цього росіянина висилали з Норвегії, вважаючи загрозою національній безпеці.