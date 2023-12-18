Суд у Фінляндії заарештував ексватажка російської групи на Донбасі

Суд у Гельсінкі заарештував одного із колишніх ватажків російської неонацистської диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» Яна Петровського (Воїслава Тордена) за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні у 2014–2015 роках. Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

За попередніми даними прокуратури, Петровський, який згодом узяв собі прізвище Торден, вчиняв протиправні дії щодо українських військовослужбовців, які були поранені чи здалися в полон.

Україна раніше оголосила цього бойовика у розшук за підозрою в терористичній діяльності за участь у бойових діях на Донбасі та надіслала Фінляндії запит на його екстрадицію. Фінський Верховний суд заборонив видавати цього чоловіка Києву, пославшись на умови в українських вʼязницях, що принижують людську гідність. Натомість влада Фінляндії заявила, що розпочне власне розслідування щодо Тордена.

Торден був затриманий у середині літа. На суді про екстрадицію Торден заявляв, що хоче отримати у Фінляндії притулок. 2016 року цього росіянина висилали з Норвегії, вважаючи загрозою національній безпеці.