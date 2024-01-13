Фінляндія готова вжити «додаткових заходів» після закриття кордону з Росією – прем’єр

Уряд Фінляндії готовий вжити «додаткових заходів» після закриття кордону з Росією, повідомив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

«Якщо буде потрібно, ми вживемо додаткових заходів. Ми не залишимось у бездіяльності. Ми будемо використовувати всі засоби, які існують у рамках закону, але ми також готові переглянути чинне законодавство», – сказав Орпо.

Він також вважає, що «ситуація з безпекою на кордоні хороша, і зараз все спокійно».

«Є фізичний контроль, у критичних точках збудовано паркан, а навесні огорож буде встановлено ще більше», – сказав очільник уряду.

За його словами, уряд готовий до того, що «Росія продовжить спроби впливати на ситуацію».

«Ситуація загострилася. Наразі кордон (із Росією – ред.) закрито, але вплив у вигляді незаконних перетинів триває. Уряд забезпечуватиме безпеку кордону за будь-яких обставин», – сказав Орпо.

Цього тижня східний фінський кордон із РФ незаконно перетнули близько 20 осіб. За даними Прикордонної служби, запобігти несанкційним перетинам було неможливо.

КПП на кордоні з Росією залишаються закритими до 11 лютого.

Рішення про закриття всіх дев’яти прикордонних пунктів на фінсько-російському кордоні влада країни схвалила в середині листопада. Влада у Гельсінкі звинуватила Москву у провокуванні громадян третіх країн на перетин кордону. За даними МЗС Фінляндії, з початку листопада через кордон із Росією приїхали понад 500 прохачів притулку. Серед них є громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі та інших країн, яких російські прикордонники пропускають на своїх пунктах без пред’явлення документів, що дозволяють перетин кордону.



14 грудня Фінляндія відкрила два КПП – Ваалімаа та Ніірала, проте через прибуття туди понад 60 прохачів притулку їхню роботу зупинили вже за добу.