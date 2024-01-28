Вибори президента Фінляндії: за попередніми результатами лідирує Александер Стубб

На виборах президента у Фінляндії, за попередніми підсумками голосування, після підрахунку 80% голосів лідирує колишній прем’єр-міністр і кандидат від «Коаліційної партії» Александер Стубб.

Однак, політик поки що не набрав абсолютної більшості голосів.

Перші цифри, оприлюднені після закриття дільниць, ґрунтувалися на 80% оброблених голосів.

Зазначається, що Стубб лідирує у попередньому голосуванні з 27,4%. На другому місці – ексглава МЗС Пекка Хаавісто з 25,2%. На третьому – кандидат у президенти від партії «Істинні фіни» Юссі Халла-ахо із 18,5%.

«Більше голосів, ніж я міг очікувати. Ніколи раніше не відчував такого почуття вдячності. У другий тур готовий пройти з будь-ким», – прокоментував попередні результати Стубб.

Остаточні результати голосування стануть відомі після 23:00. Їх офіційно опублікують до 30 січня.

На посаду президента Фінляндії претендують 9 кандидатів.

Якщо жоден кандидат не здобуде підтримки більше як половини виборців, 11 лютого буде проведено другий тур виборів за участю двох претендентів на посаду президента, які набрали найбільше голосів у першому турі.