Фінляндія не може відкрити кордон із РФ, «готуються заходи проти незаконного проникнення» – прем’єр

Східний кордон Фінляндії залишатиметься закритим, також уряд має підготувати низку заходів «проти будь-якого нелегального проникнення», зазначив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо.

За словами глави фінського уряду, «на російській території в різних прикордонних районах тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії. В такій ситуації «не може йтися про відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією», наголосив прем’єр-міністр.

«Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно з цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде. Але головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це стоїть на першому місці», – заявив Орло.

Згідно з рішенням уряду, поки що кордон з РФ залишається закритим як мінімум до 11 лютого.

Рішення про закриття всіх дев’яти прикордонних пунктів на фінсько-російському кордоні влада країни схвалила в середині листопада. Влада у Гельсінкі звинуватила Москву у провокуванні громадян третіх країн на перетин кордону. За даними МЗС Фінляндії, з початку листопада через кордон із Росією приїхали понад 500 прохачів притулку. Серед них є громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі та інших країн, яких російські прикордонники пропускають на своїх пунктах без пред’явлення документів, що дозволяють перетин кордону.



14 грудня Фінляндія відкрила два КПП – Ваалімаа та Ніірала, проте через прибуття туди понад 60 прохачів притулку їхню роботу зупинили вже за добу.