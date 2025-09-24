Президент Естонії закликав залишатися непохитними у невизнанні окупації Росією Криму

Президент Естонії Алар Каріс закликав залишатися непохитними у невизнанні окупації Росією Криму.



«У той час, як Росія веде свою жорстоку війну агресії проти України, окупувавши одну п’яту її території та продовжуючи незаконну анексію Криму, ми повинні залишатися непохитними у невизнанні», – сказав він під час П’ятого саміту «Кримської платформи» у Нью-Йорку.



Каріс також додав, що Естонія засуджує систематичні порушення прав людини Росією щодо цивільного населення, зокрема кримських татар.

У Нью-Йорку 24 вересня розпочав роботу П’ятий саміт «Кримської платформи»,на якому зібралися світові лідери, представники міжнародних організацій, парламентів та експертних кіл.

Міжнародний майданчик з деокупації Криму («Кримська платформа») – ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України та міжнародних партнерів із захисту прав кримчан та деокупації анексованого півострова.

Інавгураційний саміт з «Кримської платформи» відбувся у Києві 23 серпня 2021 року – до 30-ї річниці Незалежності України. Він був покликаний офіційно запустити міжнародний формат щодо деокупації Криму.

43 країни – учасниці першого саміту «Кримської платформи» – підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах та заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму та Севастополя».