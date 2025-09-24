У Нью-Йорку почав роботу П’ятий саміт «Кримської платформи»

У Нью-Йорку 24 вересня починає роботу П’ятий саміт «Кримської платформи», на якому зібралися світові лідери, представники міжнародних організацій, парламентів та експертних кіл, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

На саміті зі вступним словом виступив президент України Володимир Зеленський. Трансляція доступна на YouTube-каналі «Кримської платформи».





Як раніше повідомляло Представництво президента України, учасники обговорюватимуть конкретні кроки щодо відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН та норм міжнародного права.

Зазначається, що цього року особливу увагу буде приділено ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі. Окремо обговорюватимуться виклики безпеки в Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в анексованому Росією Криму та міжнародні зусилля щодо його деокупації.





Міжнародний майданчик з деокупації Криму («Кримська платформа») – ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України та міжнародних партнерів із захисту прав кримчан та деокупації анексованого півострова.

На 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення платформи.

Інавгураційний саміт з «Кримської платформи» відбувся у Києві 23 серпня 2021 року – до 30-ї річниці Незалежності України. Він був покликаний офіційно запустити міжнародний формат щодо деокупації Криму.

43 країни – учасниці першого саміту «Кримської платформи» – підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах та заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму та Севастополя».







