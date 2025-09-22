У саміті «Кримської платформи» в штаб-квартирі ООН візьмуть участь 50 країн і організацій – Куришко

У П'ятому саміті «Кримської платформи», проведення якого заплановано на 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, візьмуть участь 50 країн і міжнародних організацій. Про це в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону повідомила постійний представник президента України в АРК Ольга Куришко.

«Очікуємо на приєднання нових країн, які раніше не брали участі у «Кримській платформі». Поки що точного списку учасників немає, але більш чітке розуміння матимемо ближче до дати проведення саміту. Тому наразі я не можу назвати конкретні держави. Щодо можливого долучення нових країн – певною мірою це також пов’язано з тим, що цьогоріч «Кримська платформа» відбудеться не в Україні. Проведення саміту в Нью-Йорку, де, безперечно, безпечніше, ніж у Києві, цьому також сприяє», – зазначила Ольга Куришко.

Як повідомляє Представництво президента України в АРК, ключовим акцентом на цьому саміті стане «затвердження спільних цінностей свободи, суверенітету та міжнародного права».

«Крим постає не тільки як невіддільна частина України, а і як «щит світової безпеки» – простір, від якого залежить стабільність усього цивілізованого світу. Його деокупація означатиме відновлення поваги до Статуту ООН та стане доказом здатності міжнародної спільноти протистояти агресії», – йдеться в повідомленні.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сібіга повідомив, що П'ятий саміт міжнародної Кримської платформи відбудеться 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (США).

До цього президент України Володимир Зеленський звернув увагу на спроби РФ перешкодити проведенню саміту, назвавши їх «частиною системної політики Москви з нівелювання міжнародної уваги до питання деокупації Криму».

Міжнародний майданчик з деокупації Криму («Кримська платформа») – ініціатива української влади зі створення переговорної платформи для координації дій України та міжнародних партнерів щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова.

На 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення платформи.

Інавгураційний саміт «Кримської платформи» відбувся в Києві 23 серпня 2021 року – до 30-ї річниці Незалежності України. Він був покликаний офіційно запустити міжнародний формат з питання деокупації Криму.

43 країни-учасниці першого саміту «Кримської платформи» підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах і заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму та Севастополя».



