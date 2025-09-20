МЗС повідомляє деталі про участь Зеленського й Сибіги в заходах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським у заходах сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 21–26 вересня – про це повідомило Міністерство закордонних справ 20 вересня.

За повідомленням, окрім виступу Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї, програма візиту передбачає низку заходів за його участі, зокрема, П’ятий саміт Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради Безпеки ООН високого рівня щодо України.

«Поряд із участю у програмі Президента України, Андрій Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН», – повідомляє міністерство.





Відомство називає важливою складовою візиту проведення низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента й міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу – «від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу».

За твердженням МЗС, головною метою візиту є консолідація міжнародної підтримки України на тлі ескалації російської агресії, просування «глобальних зусиль задля досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН» і посилення політичного та санкційного тиску на Росію задля втілення принципу «мир завдяки силі».

Днями речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що українську делегацію до США для участі у Генасамблеї ООН очолить президент Володимир Зеленський.

Перед тим державний секретар США Марко Рубіо припустив, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським наступного тижня.