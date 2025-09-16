Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня – Рубіо

Президент CША Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня і все ще сподівається на досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою, заявив у вівторок державний секретар Марко Рубіо.

Трамп мав «кілька дзвінків з Путіним, кілька зустрічей із Зеленським, включаючи, ймовірно, знову наступного тижня в Нью-Йорку», де лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН, сказав Рубіо журналістам в Ізраїлі.

«Він продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цієї точки, але він може дійти до цього», – сказав держсекретар США.

9 вересня відкрилася вісімдесята сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час тижня високого рівня Генасамблеї 23-29 вересня до Нью-Йорка приїдуть лідери глав держав та урядів.

