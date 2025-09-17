МЗС: Зеленський наступного тижня очолить українську делегацію під час візиту до США

Українську делегацію до США для участі у Генасамблеї ООН очолить президент Володимир Зеленський. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Ми готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня – на чолі з президентом України», – сказав Тихий.

9 вересня відкрилася вісімдесята сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час тижня високого рівня Генасамблеї 23-29 вересня до Нью-Йорка приїдуть лідери глав держав та урядів.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо припустив, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським наступного тижня.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.