Зеленський закликав Трампа «зайняти чітку позицію» і «змусити Путіна боятися його»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб змусити Росію зупинити війну, потрібна «чітка позиція» президента США Дональда Трампа щодо гарантій безпеки України, а також рішучість адміністрації США щодо санкцій проти Росії.

В інтерв’ю Sky News Зеленський непрямо розкритикував останні заяви Трампа про те, що США запровадять нові санкції тільки в тому випадку, якщо країни ЄС відмовляться від імпорту російських енергоносіїв.

За словами Зеленського, США, як світова наддержава, мають достатньо можливостей для тиску на Росію, і їм не потрібно для цього «чекати інших».

Зеленський зазначив, що Трамп може надати Україні додаткові системи ППО, а також «застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці».

Президент України заявив, що розуміє логіку Трампа, зокрема те, що президент США побоюється виходу Росії з мирних переговорів у разі посилення санкцій, але вважає, що стосовно Росії треба бути жорсткішим. «Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці, плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його», – сказав президент України.

Зайняти «чітку позицію» Зеленський закликав Трампа і щодо гарантій безпеки для України після завершення війни. На думку Зеленського, гарантії мають бути оформлені у вигляді документа, який підтримають США і всі європейські партнери.

Трамп після приходу до Білого дому зайняв позицію, відмінну від свого попередника Джо Байдена. Хоча США продовжують підтримку України, Трамп заявляє, що його мета – не її перемога, а якнайшвидше припинення війни. У тому, що цього поки що не вдалося досягти, він звинувачував як російського президента Володимира Путіна, так і Зеленського.

Після суперечки під час візиту Зеленського до Білого дому наприкінці лютого відносини президентів США й України стали більш рівними, нещодавній візит Зеленського до Білого дому пройшов без конфліктів, а президент України за будь-якої нагоди дякує Трампу за допомогу і за миротворчі зусилля. Водночас Київ постійно закликає США посилити тиск на Росію.

Низка критиків Трампа вважають, що президент США насправді не хоче вводити проти Росії санкції і вимагає від країн ЄС фактично нездійсненного – негайної відмови від російських нафти й газу і запровадження мит проти Китаю й Індії.

В адміністрації Трампа заявляють, що США вже подвоїли мита проти Індії через закупівлі російської нафти, і тепер Європа має виконати свою частку.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що наступного тижня можлива нова зустріч президентів Трампа і Зеленського у Нью-Йорку. Багато світових лідерів приїдуть туди для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.