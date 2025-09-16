Зеленський: Путін «намагається знайти вихід з ізоляції» й обдурити Трампа

Російський лідер Володимир Путін «намагається знайти вихід з ізоляції» за допомогою дипломатії президента США Дональда Трампа й обдурити його, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Під час розмови Зеленського запитали про саміт Трампа й Путіна на Алясці минулого місяця, і чи вважає він це помилкою. «Я думаю, що він багато дав Путіну. І я вважаю, що якби це була тристороння зустріч [за участю України], ми б мали певний результат», – сказав президент.

«Він мав би зазнати невдачі в цій війні й зупинитися. Але замість цього він отримав деізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері до деяких інших самітів і форматів,… і я не думаю, що він за це щось заплатив», – додав він.

За словами Зеленського, Путін «має заплатити, по-перше, тому що він розпочав війну, а по-друге, тому що (він) намагається знайти вихід з ізоляції». Він додав, що «дуже важливо не давати пану Путіну цей простір, бо інакше він не відчуватиме себе зобов’язаним зупинити війну».

Натомість, як заявив президент України, Путін розуміє лише мову сили, тому європейські й американські країни мають її продемонструвати, посиливши санкції.

Президент США Дональд Трамп 14 вересня висловив упевненість у тому, що тристороння зустріч між ним, президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним відбудеться. При цьому Трамп заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним, через яку вони, за його словами, не можуть провести зустріч удвох.

«Цього тижня загинули понад вісім тисяч солдатів у війні між двома країнами, трохи більше від Росії, бо коли ти агресор, ти втрачаєш більше… Я хочу зупинити вбивства. Думав, що зупинити цю війну буде легко. Але це виявилося складно. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Ймовірно, говорити доведеться мені, вони ненавидять один одного», – сказав він під час розмови з журналістами перед відльотом до Вашингтону.

«Будуть переговори – називайте це самітом чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться (взяти участь – ред.). Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним», – додав президент США. Коли саме може пройти зустріч, Трамп не уточнив.

13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

Президент США також запропонував країнам НАТО запровадити мита в розмірі 50–100% на імпорт з Китаю.

Президент Зеленський підтримав таку позицію і закликав партнерів «перестати шукати виправдання» щодо санкцій проти російської нафти.

У Кремлі заявили, що зустріч між лідерами Росії, США й України на даний час не планується.