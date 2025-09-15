Росіянам обмежать доступ до туристичних віз? Які ще санкції може запровадити ЄС

Європейська комісія на початку наступного тижня представить 27 країнам-членам ЄС новий пакет санкцій проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на Кремль, включаючи заходи, спрямовані на обмеження поставок російської нафти, яку президент США Дональд Трамп закликав Європу припинити купувати.

Заходи проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну також стосуватимуться більшої кількості банків, так званого тіньового флоту Кремля – транспорту для Москви в обхід санкцій.

А також стосуватимуться компаній третіх країн, а також внесення до «чорного списку» низки осіб, особливо тих, кого вважають відповідальними за викрадення українських дітей.

На думку аналітиків та дипломатів, варто звернути увагу на те, чи вдасться Брюсселю обмежити видачу росіянам туристичних віз та перешкодити російським дипломатам пересуватися всередині ЄС.

ЄС прагне синхронізувати заходи зі США після того, як минулого тижня посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван відвідав Вашингтон для координації заходів проти Кремля після того, як Трамп заявив, що у нього закінчилося терпіння до його російського колеги Володимира Путіна.

Кілька чиновників ЄС, обізнаних із позицією, зазначають, що основний обсяг нових санкційних пропозицій пропонує продовження того, що блок вже робив у попередніх раундах заходів.

Це означає, що вони будуть спрямовані на більшу кількість російських банків, включаючи менші регіональні банки, шляхом виключення їх з міжнародної системи банківських переказів SWIFT.

Пакет санкцій також вплине на здатність Москви використовувати криптовалюту та заборонить будь-яке обслуговування в Європі більшої кількості суден, які, як вважається, належать до тіньового флоту Росії.

Поточний список включає 444 судна, але блок вважає, що Кремль використовує щонайменше вдвічі більше для транспортування своїх підсанкційних нафтопродуктів по всьому світу.

Зупинка потоку російської нафти

Також можуть бути спроби атакувати російського нафтового гіганта «Лукойл», хоча деякі держави-члени, зокрема Словаччина та Угорщина, які досі залежать від імпорту російської нафти, ймовірно, накладуть на це вето.

ЄС поставив собі за мету позбутися імпорту російських енергоносіїв у 2027 році, використовуючи правила внутрішнього ринку ЄС, що означає, що простої більшості держав-членів достатньо для схвалення цього законодавства, як це передбачається, і не потрібна буде одностайність, яка використовується для звичайних рішень про санкції.

Минулого тижня Трамп заявив, що готовий запровадити санкції проти Росії, але Європа повинна діяти разом, припинивши закупівлі нафти.

«Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту», – сказав Трамп журналістам 14 вересня. «Санкції... які вони запроваджують, недостатньо жорсткі, і я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю».

Інші потенційні енергетичні санкції включають запровадження обмежувальних заходів щодо нафтопереробних заводів, відповідальних за експорт російської нафти до ЄС, а також торговельних компаній третіх країн, що беруть участь у купівлі російської нафти.

Однак ЄС не прислухається до заклику Трампа запровадити 100-відсоткові мита на Індію та Китай за купівлю російської нафти.

Брюссель поки що не готовий запровадити санкції проти третіх країн за допомогу Москві у її воєнній кампанії в Україні, але компанії з цих країн можуть стати мішенню.

Залишається з'ясувати, чи буде білоруський компонент у цьому пакеті санкцій. У попередніх раундах блок запроваджував аналогічні заходи проти Москви та Мінська.

Але оскільки США зараз скасовують деякі зі своїх санкцій проти Білорусі в обмін на звільнення кількох сотень політичних в'язнів, питання про те, як вони підходитимуть до режиму Лукашенка, залишається предметом переговорів між державами-членами ЄС.

Для скасування санкцій потрібна одностайність, і Польща, і Литва заявили, що поки що не розглядатимуть жодного послаблення обмежувальних заходів проти Мінська.

Ще одна цікава пропозиція, вперше запропонована Чехією понад рік тому, полягає в обмеженні пересування російських дипломатів у межах ЄС. Це означає, що їхнє пересування буде обмежене державою, в якій вони акредитовані, і їм знадобиться спеціальний дозвіл для поїздок в інші місця.

На практиці це досить складно реалізувати через відсутність прикордонного контролю всередині Шенгенської зони ЄС, частиною якої є більшість держав-членів. Тому ідея полягає в тому, що особу буде оголошено персоною нон-грата та вислано, якщо її спіймають під час подорожі за межі держави дипломатичної акредитації.

Обмеження туристичних віз

Також існує ймовірність того, наскільки далеко зайде ЄС, коли справа доходить до туристичних віз для громадян Росії.

Дехто наполягає на запровадженні повної заборони, для чого потрібна кваліфікована більшість у 55 відсотків держав-членів, що представляють 65 відсотків населення ЄС.

Це сталося після того, як кілька країн блоку відзначили значне зростання кількості російських туристів, які відвідують країну протягом літніх місяців.

У багатьох відношеннях це може протиставити більш рішучі держави-члени ЄС, такі як країни Балтії, Північної Європи та Польща, південним державам-членам, які більшою мірою покладаються на туризм.

Зрештою, це може призвести до загальної рекомендації Єврокомісії спробувати обмежити видачу державами-членами туристичних віз.

ЄС призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією невдовзі після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року та видав державам-членам рекомендації щодо того, як розглядати російські запити на отримання віз.

У цих рекомендаціях зазначалося, що «заявники на отримання російських віз, які подорожують з надзвичайно важливими цілями, зокрема члени сімей громадян ЄС, дисиденти, незалежні журналісти, представники громадянського суспільства та правозахисники, повинні мати можливість доступу до ЄС».

Також було рекомендовано: «Що стосується громадян Росії, які подорожують з туристичними цілями, то дуже суворий підхід є виправданим, оскільки оцінити обґрунтованість поїздки важче порівняно з іншими цілями (ділова поїздка, візити до родини чи медичний огляд)».

Цілком можливо, що блок погодиться ще більше посилити це, якщо не буде досягнуто згоди щодо повної заборони туристичних віз.