У ЄС відповіли на вимогу Трампа щодо посилення тиску на Росію

Євросоюз працює над тим, щоб витіснити зі своїх ринків російські енергоносії. Про це, коментуючи для Радіо Свобода вимогу президента США до Європи припинити імпорт російських газу й нафти, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.



«Поступова відмова від російського викопного палива – це те, чим ми активно займаємося впродовж уже кількох років від початку війни. В нас дуже чітка дорожня карта, а тепер навіть чітка законодавча пропозиція, щоб поступово відмовитися від решти газу, який все ще надходить до ЄС… Тож це те, що вже триває деякий час, – з чіткою дорожньою картою та чітким терміном», – зауважила Піньо.



План поступового, але повного витіснення російських енергоресурсів із європейських ринків ЄС розробив задовго до того, як президент США обумовив цим запровадження американських «серйозних» санкцій проти Росії. План Євросоюзу передбачає повну відмову від російських газу, нафти до кінця 2027 року.



У Єврокомісії водночас підтвердили, що частиною чергового, 19-го, пакету санкцій, над яким ще працюють, може стати пришвидшена відмова від російських енергоносіїв. При цьому не стали надавати більше подробиць до того, як пакет буде презентовано офіційно.



«Ми, зокрема, розглядаємо [як частину 19-го пакету санкцій – ред.] питання пришвидшення поступової відмови від російського викопного палива, використання тіньового флоту та третіх країн [для обходу санкцій – ред.]… Ми не будемо коментувати публікації президента США в соцмережах. Ми будемо коментувати роботу, яку виконуємо, і, як я щойно пояснив, ми не надаємо подробиці про пакети, перш ніж ми їх представимо», – заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

На початку вересня президент Євроради Антоніу Кошта заявляв, що на рівні Європейського Союзу було знижено на 80% споживання газу й нафти з Росії. За його словами, значана чатсина цих 20%, що залишаються, споживається саме Угорщиною.

У червні Єврокомісія запропонувала поступовий план відмови від російських нафти та газу, в тому числі скрапленого, до кінця 2027 року.

Як писало агентство Reuters, посилаючись на внутрішній документ ЄС, уряди країн Європейського Союзу хочуть, щоб Брюссель тримав у таємниці те, як вони планують поступово відмовитися від використання російських енергоресурсів до кінця 2027 року.