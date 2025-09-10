Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо зняття з нього санкцій Євросоюзу

Колишній президент України Віктор Янукович 10 вересня програв судову справу, в якій він вимагав скасування санкцій, запроваджених проти нього Європейським Союзом.

Янукович, який обіймав посаду голови української держави з 2010 по 2014 рік і втік до Росії після подій Євромайдану, вперше опинився під обмежувальними заходами ЄС у 2014 році. Тоді йому заборонили в’їзд до європейських країн і заморозили активи. У 2022 році санкції розширили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Янукович вимагав зняти санкції ЄС, стверджуючи, що на момент їх запровадження проти нього в Україні нібито не порушували кримінальних справ, а Брюссель «не мав конкретних доказів». Однак 10 вересня суд ЄС відхилив його скаргу.

У рішенні судді наголосили, що дії Януковича на посаді президента «явно сприяли дестабілізації країни» і дали законні підстави для включення його до списку санкцій. Суд також визнав, що Віктор Янукович так і не дистанціювався від російської влади після втечі і був замішаний у «плані з повалення» президента України Володимира Зеленського у березні 2022 року.

Його син, Олександр Янукович, який також перебуває під санкціями ЄС, теж намагався оскаржити обмеження, але суд відхилив його скаргу.

У січні 2019 року Янукович був засуджений в Україні за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни, суд призначив йому 13 років позбавлення волі.

У квітні цього року Подільський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 15 років позбавлення волі, визнавши його винним в організації незаконного перетину кордону і підбурювання до дезертирства. Разом із ним заочно засуджено і колишнього начальника служби безпеки президента України Костянтина Кобзаря.

Як зазначив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, суд ЄС також відхилив апеляцію російського мільярдера Романа Абрамовича щодо виключення зі списку санкцій. За його словами, рішення суду ЄС є важливим, зокрема, з огляду на те, що ЄС у п’ятницю сподівається продовжити дію своїх санкцій проти приблизно 2600 російських осіб і організацій.

Угорщина і Словаччина знову вимагають від Європейського Союзу виключити із санкційних списків шістьох російських бізнесменів, погрожуючи в іншому випадку накладенням вето на продовження дії індивідуальних санкцій ЄС проти Росії. Сьогоднішнє рішення «повинно» послабити їхні позиції, каже кореспондент Радіо Свобода.