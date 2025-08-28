Сибіга повідомив про ноту Будапешту – через «дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні»

Посол Угорщини в Україні був викликаний до Міністерства закордонних справ у Києві, повідомив 28 серпня міністр Андрій Сибіга.

«Йому (послу – ред.) вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в’їзд до країни його предків. Ми закликаємо Угорщину надалі утримуватися від недружніх дій та натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна, як і раніше, готова», – написав очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше 28 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про заборону командиру підрозділу, відповідального за удари по «Дружбі», в’їзд до цієї країни та Шенгенської зони. Голова українського МЗС Андрій Сибіга у відповідь назвав ганебною цю заяву в день смертоносної російської атаки на Київ і пообіцяв заходи у відповідь.

Постачання по нафтопроводу, який використовується для постачання російської нафти до Угорщини, у серпні тричі припинялося. Про третій удар по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» – у Брянській області Росії – в ніч на 22 серпня повідомив командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Попередні удари були 13 серпня і 18 серпня.

Влада Угорщини звинуватила Україну в тому, що вона перешкоджає постачанню енергоносіїв до країни. Після попереднього такого інциденту, коли в ніч на 18 серпня було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сибіга порадив своєму угорському колезі Петеру Сійярто скаржитися до Москви.

22 серпня Угорщина, а потім і Словаччина заявили, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Росії до цих країн знову припинилося через удар по нафтопроводу. Це сталося через кілька днів після того, як 20 серпня у МЗС Угорщини заявили про відновлення поставок трубопроводом «Дружба» після попереднього удару.



