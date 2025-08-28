«Прибуду на батьківщину батька вже після вас» – командувач СБС про заборону на в’їзд до Угорщини

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») прокоментував заяву Будапешта про заборону йому на в’їзд до Угорщини.

«Запхайте в дупу, пане «танцюристе на кістках», ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм (набриднете – ред.)», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Бровді також згадав заборону на в’їзд до Шенгенської зони, порадивши угорській стороні «не брати на себе більше, ніж можете потягнути».

Військовий, який має угорське походження, озвучив позицію щодо нафтопроводу «Дружба», заявивши, що угорська влада, критикуючи атаки на нього, захищає «не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною», купівля якої фінансує війну Росії проти України.





«Ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки- по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо», – додав він.

Раніше заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про заборону командиру підрозділу, відповідального за удари по «Дружбі», в’їзд до цієї країни та Шенгенської зони.

Голова українського МЗС Андрій Сибіга у відповідь назвав ганебною цю заяву в день смертоносної російської атаки на Київ і пообіцяв заходи у відповідь.

Постачання по нафтопроводу, який використовується для постачання російської нафти до Угорщини, у серпні тричі припинялося. Про третій удар по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» – у Брянській області Росії – в ніч на 22 серпня повідомив командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Попередні удари були 13 серпня і 18 серпня.

Влада Угорщини звинуватила Україну в тому, що вона перешкоджає постачанню енергоносіїв до країни. Після попереднього такого інциденту, коли в ніч на 18 серпня було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сибіга порадив своєму угорському колезі Петеру Сійярто скаржитися до Москви.

22 серпня Угорщина, а потім і Словаччина заявили, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Росії до цих країн знову припинилося через удар по нафтопроводу. Це сталося через кілька днів після того, як 20 серпня у МЗС Угорщини заявили про відновлення поставок трубопроводом «Дружба» після попереднього удару.



