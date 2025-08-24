Очільник МЗС Угорщини відреагував на слова Зеленського про дружбу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на слова українського президента Володимира Зеленського про дружбу.

Він заявив, що український президент «погрожує Угорщині».

«Володимир Зеленський використав національне свято України для погроз Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування українського президента. Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни і очікуємо того ж у відповідь», – написав він у фейсбуці.

Глава угорського МЗС заявив, що «останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атаку на енергетичну безпеку можна трактувати як атаку на суверенітет».

Будапешт закликав Володимира Зеленського «припинити погрози і перестати наражати на ризик нашу енергетичну безпеку».



Зеленський під час пресконференції у Києві у неділю сказав: «Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини». При цьому він не уточнив, чи мається на увазі нафтопровід «Дружба», чи характер відносин між державами.

Використовуючи таку гру слів, Зеленський відповів на запитання журналістки: «Після ударів по «Дружбі» і вашої розмови і прохання до Дональда Трампа, чи з’явилося у вас більше важелів на Віктора Орбана, зокрема щодо зняття вето з відкриття переговорних кластерів?»

Постачання по нафтопроводу, який використовується для постачання російської нафти до Угорщини, у серпні тричі припинялося. Про третій удар по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» – у Брянській області Росії – в ніч на 22 серпня повідомив командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Попередні удари були 13 серпня і 18 серпня.

Влада Угорщини звинуватила Україну в тому, що вона перешкоджає постачанню енергоносіїв до країни. Після попереднього такого інциденту, коли в ніч на 18 серпня було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сибіга порадив своєму угорському колезі Петеру Сійярто скаржитися до Москви.

22 серпня Угорщина, а потім і Словаччина заявили, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Росії до цих країн знову припинилося через удар по нафтопроводу. Це сталося через кілька днів після того, як 20 серпня у МЗС Угорщини заявили про відновлення поставок трубопроводом «Дружба» після попереднього удару.







