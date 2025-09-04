Російський бізнесмен Фрідман просить Іспанію про допомогу для виходу з-під санкцій ЄС

Російський бізнесмен Михайло Фрідман попросив уряд Іспанії підтримати його виключення зі списку санкцій Євросоюзу, пише El Mundo з посиланням на лист мільярдера до іспанського зовнішньополітичного відомства.

Фрідман є ключовим акціонером інвестиційного фонду LetterOne, який контролює іспанську мережу супермаркетів Dia. За даними El Mundo, аргументуючи своє прохання, бізнесмен зазначив у листі, що мережа Dia в Іспанії має понад 2300 магазинів, які забезпечують економічний ефект у 6,8 мільярда євро і підтримують зайнятість близько 100 тисяч людей.

У листі Фрідман стверджує, що якщо він відновить свою участь в управлінні групою, від якого зараз усунутий, то його повернення стане «важливою гарантією» реалізації п’ятирічного стратегічного плану. Він передбачає відкриття 300 нових магазинів та щорічні інвестиції близько 180 мільйонів євро до 2029 року.

Бізнесмен, як пише El Mundo, вже зміг здобути підтримку Угорщини, Словаччини та Люксембургу щодо зняття санкцій. Позитивно до такого кроку налаштовані також Італія, Греція, Австрія і Хорватія, а проти виступає Латвія – через зв’язок Фрідмана з іншим співзасновником «Альфа-груп», громадянином Латвії Петром Авеном, який перебуває під санкціями.

Санкції щодо Фрідмана та Авена були запроваджені невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Євросоюз вважає, що бізнесмени входять до ближнього кола Путіна. Обидва подали позови про зняття санкцій, але змогли добитися лише перегляду підстав для продовження санкцій (це відбувається кожні півроку) – самі обмеження залишилися чинними.

Санкції змусили Фрідмана та Авена поступитися контролем над інвестиційною групою LetterOne і вийти з її ради директорів. Крім того, у 2024 році Фрідман та Авен продали свої частки в «Альфа-банку» та «Альфа-страхуванні». У серпні 2024 року Рада ЄС укотре відмовила Фрідману у знятті санкцій.