Зеленський анонсував «спеціальний інструмент» Європи проти обходу Росією санкцій

Триває наповнення 19-го санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії, заявив президент України Володимир Зеленський 11 вересня.

Він назвав сильний пакет санкцій найкращою відповіддю на вторгнення російських дронів на територію ЄС напередодні.

Зеленський визначив пріоритетами пакету банківський сектор РФ і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, а також інфраструктуру тіньового флоту, яка наповнює бюджет РФ: «капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми».

«Працюємо й проти різних схем обходу санкцій – готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів», – заявив голова держави.

Зеленський додав, що цього місяця Київ завершить санкційну синхронізацію із Японією. Також триває робота з Канадою та Британією.

«Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн. Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив», – повідомив він.

Він назвав важливим те, що рекомендації України стають частиною санкцій її партнерів.

Напередодні Офіс президента повідомив, що Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти 47 фізичних та 81 юридичної особи, які допомагають російському військово-промисловому комплексу та економіці.