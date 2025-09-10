Україна синхронізувала санкції проти РФ із Великою Британією – укази Зеленського

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти 47 фізичних та 81 юридичної особи, які допомагають військово-промисловому комплексу (ВПК), тіньовому флоту й енергетичному сектору РФ, а також проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ- та комунікаційних рішень, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва РЕБ для російського ВПК, повідомила пресслужба Офісу президента 10 вересня.

«Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій», – ідеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

Укази президента №676/2025 та №675/2025 від 10 вересня опубліковано на сайті президента України.

За повідомленням, Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ. Серед них є компанії, які вже перебувають під санкціями США, – один із найбільших у Росії постачальників вугілля «Стройсервіс» і російська вуглевидобувна й переробна компанія «Російська енергія».

Зазначається, що Україна послідовно синхронізує санкції партнерів і продовжує працювати над тим, щоб українські санкційні обмеження були синхронізовані в юрисдикціях союзників.

Також Україна застосувала санкції проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.

Серед цих компаній «Сітронікс КТ», яка розробляє комплексні ІТ-рішення для російського ВПК, «СІНТО» – постачальник ІТ-рішень, один із найбільших російських системних інтеграторів, «Балтінфоком» – виробник комп’ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами РФ, група компаній «Бі Пітрон», що технічно переоснащує російські військові підприємства, «Точна механіка» – білоруський виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної і космічної промисловості Росії.



