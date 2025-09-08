Радіо Свобода Weekly: Трамп заявив, що готовий «покарати» Путіна

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Трамп заявив, що готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії, про це він сказав під час брифінгу для преси перед Білим домом.

На питання журналістів щодо того, чи готовий Білий дім ввести санкції проти Кремля і «покарати» президента РФ Володимира Путіна, Трамп відповів ствердно.

«Я готовий», – каже президент США. Більше інформації тут

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент в ефірі NBC зазначив, що Сполучені Штати готові до «подальшого посилення тиску на Росію», але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Він наголосив, що запровадження додаткових вторинних санкцій і тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може довести економіку Росії до «повного краху» та змусити президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це тут

Сварка з Трампом і дружні до Росії миротворці? Нові подробиці саміту «Коаліції охочих» у західній пресі

Зустріч у Парижі, що пройшла 4 вересня в гібридному форматі, була потрібна не лише задля дискусій про післявоєнне майбутнє України.

The New York Times пише також про спробу європейських лідерів продемонструвати президентові США, що Європа готова виконувати важку роботу з безпекових гарантій України, а Володимир Путін – у мирі не зацікавлений.

Європейські лідери останнім часом посилюють свою риторику щодо очільника Кремля. Німецький канцлер назвав Путіна «можливо, найбільшим воєнним злочинцем нашого часу», французький президент – «хижаком і людожером». Більше про це читайте лінком

Україна вперше застосувала ракету «Фламінго»? Що відомо

31 серпня телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» опублікував відео, на якому, як стверджується, знято запуск українських далекобійних ракет «Фламінго». На кадрах видно потрійний пуск з узбережжя: ракети піднялися в повітря за допомогою твердопаливних прискорювачів.

Пізніше російський телеграм-канал ASTRA повідомив про атаку Сил оборони на російські об'єкти в тимчасово окупованому Криму. За даними журналістів, було, зокрема, пошкоджено російський прикордонний пост, 6 патрульних катерів і вбито військовослужбовця армії Росії в районі села Волошино – але нібито іншими українськими ракетами, «Нептун».

Проте українське видання «Мілітарний» з посиланням на джерела у військових колах повідомило, що це було перше бойове застосування саме крилатих ракет «Фламінго». Про це тут

Російські штурми на мотоциклах: поїздка в один кінець, що рухає лінію фронту

Вже понад рік російські війська у війні проти Україні використовують мотоцикли та іншу легку, але прохідну техніку для швидких атак на лінії фронту. Тепер подібні штурми – повсюдні і системні. І в одну атаку можуть одночасно поїхати десятки одиниць байків з водієм і стрільцем на ньому.

Російське міністерство оборони офіційно готує штурмовиків на мототехніці і двоколісний транспорт, замість бронетехніки, все ширше використовують в зоні бойових дій. Що кажуть про мотоштурми українські військові? Скільки байків у російських штурмових підрозділах і чим зупиняють таке просування? Читайте і дивіться тут

Методи Першої світової. Яку заборонену хімзброю застосовує проти українських сил армія Росії та хто допомагає її виробляти

Попри свої зобовʼязання, як підписанта конвенції про заборону хімічної зброї, Росія не тільки не відмовляється від її застосування, а ще й модернізує та масштабує виробництво. З початку масштабної війни в СБУ зафіксували понад 10 тисяч хімічних атак на українських військових – здебільшого новітніми російськими гранатами РГ-Во, які зʼявилися на озброєнні в армії РФ у 2023 році.

Ці гранати містять отруйні гази, небезпечні для життя та здоров'я як самі по собі, так і за способом їхнього застосування. Ефективністю цієї зброї армія РФ хвалиться на військових виставках та державних телеканалах. Втім, офіційно в Кремлі заперечують використання хімічних гранат у відповідь на звинувачення міжнародної спільноти.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» встановили підприємство, яке створило нову газову гранату для армії РФ, та зʼясували як, попри західні санкції, там продовжують виробляти зброю, закуповуючи компоненти та сировину, зокрема, в самій Росії та дружньому їй Китаї. Читайте і дивіться про це тут

Українська мова вперше стає другою іноземною у Франції

Після початку великої війни біженка Ольга разом із дітьми знайшла прихисток у Франції. Якщо в закладі, де навчається її молодша донька, другою іноземною вона обрала німецьку, то старша тепер може після французької офіційно вивчати українську.

Із вересня цей пілотний проєкт стартує у закладах освіти – у регіонах Парижу, Альп-Марітіма, Версалю та Кретея. Саме там найбільше українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом.

У Міжнародному відділі Управління освіти Франції кажуть: питання української мови обговорювали давно, але запити батьків після 2022-го пришвидшили цей процес. Радіо Свобода зібрало деталі про цей проєкт. Читайте і дивіться тут

