«Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться»: Зеленський відреагував на новий удар по Україні

Останнім часом РФ посилила обстріли України – таким чином президент Володимир Путін намагається перевірити, чи змириться світ із цією агресією, йдеться у вечірньому зверненні українського лідера Володимира Зеленського.

Президент розповів, що після масованого російського удару в українських містах, зокрема у Києві, Сумах та інших громадах, лікарі надають допомогу пораненим. За його словами, географія атак за добу охопила Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя.

«В Києві ще розбирають завали – можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, 20 із них – у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих», – зазначив президент.

За його словами, важливо, що зараз є широка реакція партнерів України на удар.

«Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись», – наголосив Зеленський.

Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів.

Крім загиблих унаслідок атаки дронів, в укритті сьогодні померла літня жінка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.