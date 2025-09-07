Доступність посилання

Новини | Події

Генштаб: на фронті від початку доби відбулось 64 бойових зіткнення

Український військовий на позиції поблизу Костянтинівки, Донеччина, липень 2025 року
Український військовий на позиції поблизу Костянтинівки, Донеччина, липень 2025 року

На фронті від початку доби 7 вересня відбулось 64 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення, з яких два триває. Крім того, сили РФ завдали сім авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснили 81 обстріл позицій ЗСУ та населених пунктів.

«На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки російських військ, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку російські загарбники тричі намагалися прорвати українську оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення тривають», – йдеться у зведенні.

У Генштабі кажуть, що на Лиманському напрямку армія РФ здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Дерилового, шість боєзіткнень тривають.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 14 ворожих атак, два бойові зіткнення тривають», – уточнили у ЗСУ.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

20 постраждалих, щонайменше двоє загиблих та сотні безпілотників – такою для Києва стала ніч на 7 вересня, коли армія РФ здійснила на столицю черговий повітряний напад.

