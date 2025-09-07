Генштаб: на фронті від початку доби відбулось 64 бойових зіткнення

На фронті від початку доби 7 вересня відбулось 64 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення, з яких два триває. Крім того, сили РФ завдали сім авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснили 81 обстріл позицій ЗСУ та населених пунктів.

«На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки російських військ, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку російські загарбники тричі намагалися прорвати українську оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення тривають», – йдеться у зведенні.

У Генштабі кажуть, що на Лиманському напрямку армія РФ здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Дерилового, шість боєзіткнень тривають.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 14 ворожих атак, два бойові зіткнення тривають», – уточнили у ЗСУ.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».