У Києві до 20 зросло число постраждалих унаслідок нічної атаки безпілотників – Кличко

У Києві до 20 зросло число людей, які постраждали внаслідок масованої атаки з використанням безпілотників уночі 7 вересня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Сімох із них госпіталізувати, в тому числі вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці. Наразі підтверджена загибель двох людей – молодої жінки та її двомісячного сина. Пошуково-рятувальна операція в найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває. Там ще можуть бути люди під завалами», – повідомив Віталій Кличко.

Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів.

Крім загиблих унаслідок атаки дронів, в укритті сьогодні померла літня жінка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



