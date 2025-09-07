На півдні Росії після атаки дронів горів Ільський НПЗ

У Краснодарському краї Росії вночі 7 вересня уламки безпілотника впали на території Ільського нафтопереробного заводу, повідомив оперативний штаб регіону в телеграм-каналі. В результаті спалахнула одна з технологічних установок. Пожежу загасили, постраждалих немає.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські безпілотники атакували Ільський НПЗ, який, за даними відомства, забезпечує паливом Збройні сили РФ. Результати атаки, заявили в ЗСУ, уточнюються. Ільський НПЗ раніше вже не раз атакували дрони.

Українські безпілотники також завдали нового удару по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба», заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр). За його словами, під удар потрапила лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) «8-Н» у селі Найтоповичі Брянської області. Влада регіону повідомила про атаку безпілотників, але стверджує, що обійшлося без постраждалих і пошкоджень.

Міністерство оборони РФ повідомило, що всього в ніч проти 7 вересня російські ППО знищили 69 українських безпілотників у дев’яти російських регіонах, в окупованому Криму, а також над акваторією Азовського моря.



