Медіа: сили ГУР уразили підземний склад вибухових речовин у Тульській області Росії

Сили Головного управління розвідки вночі проти 30 серпня атакували підземний склад вибухових речовин у місті Алексін Тульської області – про це повідомила низка українських медіа з посиланням на джерело в ГУР.

За повідомленнями, йдеться про склад підприємства «Алексінський хімічний комбінат».

За твердженням співрозмовника журналістів, на складі, зокрема, зберігався піроксиліновий порох – бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах.

Джерело в ГУР посилається також на повідомлення в місцевих соцмережах, за якими тамтешні жителі чули гучні вибухи, після чого до місця події прямували пожежні машини та карети швидкої допомоги.

Раніше губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив про падіння уламків БПЛА на території «промислового підприємства» в Алексіні. За його твердженням, руйнувань і жертв на місці не було.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження в Тульській області.





Алексінський хімічний комбінат вже зазнавав ударів українських військ у січні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



