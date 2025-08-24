ГУР заявляє про відновлення контролю над Новомихайлівкою на Донеччині

Підрозділи Головного управління розвідки МО України спільно з бійцями Третьої штурмової бригади провели успішну наступальну операцію та вибили російські війська з населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

Як повідомила пресслужба ГУР у телеграмі, операція застала противника зненацька – він втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

«Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку. Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути», – йдеться в повідомленні.

Також про це повідомляє Третій армійський корпус.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська успішно контратакували і зачистили від противника села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.

Про окупацію російськими військами Новомихайлівки проєкт DeepState повідомляв у червні цього року.