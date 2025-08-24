Сирський: українські військові зачистили від противника три села на Донеччині

Українські військові зачистили від противника три села на Донеччині, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку», – написав він у фейсбуці.

Сирський повідомив, що він працював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.



«Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Напередодні оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» повідомило, що бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214-м окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування противника та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай.

Територія селища Зелений Гай межує з селом Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області. За переписом 2001 року в Зеленому Гаї жило 915 людей, станом на квітень 2025 року в цьому населеному пункті залишалося 20 жителів.

21 серпня ОСУВ «Дніпро» інформувало про звільнення в цьому ж районі більшої частини села Товсте (Толстой).



