Українські військові заявили про звільнення селища Зелений Гай на Донеччині

Українські військові 23 серпня звільнили селище Зелений Га й Комарської сільської громади Волноваського району Донеччини. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро».

«Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214-м окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.

Станом на сьогодні, 23 серпня, ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Територія селища Зелений Гай межує з селом Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області. За переписом 2001 року в Зеленому Гаї жило 915 людей, станом на квітень 2025 року в цьому населеному пункті залишалося 20 жителів.

21 серпня ОСУВ «Дніпро» інформувало про звільнення в цьому ж районі більшої частини села Товсте (Толстой).