Українські військові заявили про звільнення селища Зелений Гай на Донеччині

Українські військові на Донеччині, серпень 2025 року
Українські військові на Донеччині, серпень 2025 року

Українські військові 23 серпня звільнили селище Зелений Га й Комарської сільської громади Волноваського району Донеччини. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро».

«Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214-м окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.

Станом на сьогодні, 23 серпня, ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Територія селища Зелений Гай межує з селом Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області. За переписом 2001 року в Зеленому Гаї жило 915 людей, станом на квітень 2025 року в цьому населеному пункті залишалося 20 жителів.

21 серпня ОСУВ «Дніпро» інформувало про звільнення в цьому ж районі більшої частини села Товсте (Толстой).

