Генштаб: російська армія втратила понад 800 військових за попередню добу

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 23 серпня навів дані про втрати армії РФ протягом попередньої доби. Згідно з ними, російські війська втратили близько 840 людей особового складу.

Відтак загалом, за оцінкою українського командування, російська армія втратила близько 1 075 160 військових.

Також втрати Росії в техніці сягнули:

11 129 танків (+5 напередодні)

23 164 бойових броньованих машини (+4)

31 858 артилерійських систем (+23)

1 472 реактивних системи залпового вогню

1 210 засобів протиповітряної оборони

422 літаки

340 гелікоптерів

52 935 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+148)

3 598 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

59 512 автомобілів і автоцистерн (+86)

3 944 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, станом на 8 серпня встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



