Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Генштаб: російська армія втратила понад 800 військових за попередню добу

Ілюстраційне фото. Українські військові готуються вести вогонь із самохідної гаубиці M109 «Паладин» поблизу Торецька, червень 2025 року
Ілюстраційне фото. Українські військові готуються вести вогонь із самохідної гаубиці M109 «Паладин» поблизу Торецька, червень 2025 року

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 23 серпня навів дані про втрати армії РФ протягом попередньої доби. Згідно з ними, російські війська втратили близько 840 людей особового складу.

Відтак загалом, за оцінкою українського командування, російська армія втратила близько 1 075 160 військових.

Також втрати Росії в техніці сягнули:

  • 11 129 танків (+5 напередодні)
  • 23 164 бойових броньованих машини (+4)
  • 31 858 артилерійських систем (+23)
  • 1 472 реактивних системи залпового вогню
  • 1 210 засобів протиповітряної оборони
  • 422 літаки
  • 340 гелікоптерів
  • 52 935 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+148)
  • 3 598 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 59 512 автомобілів і автоцистерн (+86)
  • 3 944 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Зеленський: Україні недостатньо наявних літаків F-16, щоб гарантувати безпеку в небі

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, станом на 8 серпня встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG