ОСУВ «Дніпро» повідомляє про відновлення контролю над більшою частиною Товстого на Донеччині

Українські військові переважно повернули контроль у селі Товсте в Донецькій області, заявляє оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця» 21 серпня в телеграм-каналі.

«Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль Збройних Сил України було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що цього вдалося досягти завдяки «сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків».

За мапою проєкту DeepState, село Толстой (Товсте) на Донеччині частково окуповане російськими військами.

Вранці 21 серпня Генеральний штаб Збройних сил України повдіомив про продовження стабілізаційних заходів на Добропільському напрямку.

За даними штабу, за період операції (від минулого тижня) в результаті пошуково-ударних дій зачищені населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Минулого тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».