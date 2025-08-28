ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»

Українські військові уразили в Азовському морі носія ракет «Калібр» – корабель проєкту «Буян-М», повідомляє у телеграмі Головне управління розвідки Міноборони.

За даними ГУР, бійці спецпідрозділу «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія «Калібрів».

«У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску «Калібрів» у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування», – йдеться у повідомленні.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити цю атаку на ракетоносій.

Російські війська, серед іншого, застосовують ракети «Калібр» для атак по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 21 серпня, зокрема, сили РФ атакували 14 крилатими ракетами «Калібр».



