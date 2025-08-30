Українські військові уразили два НПЗ у Росії, один із них повторно – Генштаб

Сили оборони знову уразили два енергетичних об’єкти в Росії вночі проти 30 серпня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці в суботу.

За повідомленням, українські війська завдали удару «в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального» до російських військових частин.

«Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили «НПЗ Краснодарський» (Краснодарський край, РФ)», – повідомляє штаб.





За даними Генштабу, цей завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 мільйони тонн на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне – і бере участь у забезпеченні російських збройних сил. Командування зафіксувало на об’єкті численні вибухи та пожежу.

«Також, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод «Cизранський» у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8,5 мільйонів тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта», – йдеться в повідомленні.

Командування додає, що результати вогневого ураження уточнюються.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ці удари. Раніше російські медіа з посиланням на місцевий оперативний штаб повідомляли про атаку безпілотників на Краснодарський НПЗ. Як заявили в штабі, на заводі пошкоджена одна з технологічних установок, сталася пожежа. Ніхто не постраждав.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федоріщєв заявив про «спробу атаки» на промислове підприємство в Сизрані. Водночас медіа з посиланням на очевидців повідомляють про звуки вибухів і дим.

Минулого разу Сили оборони вдарили по Сизранському НПЗ вночі проти 24 серпня.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.



