Штаб: ЗСУ вразили станцію в Брянській області, яка перекачує пальне для армії Росії

Українські війська минулої ночі уразили російський об’єкт, який забезпечує російську армію нафтопродуктами, заявляє Генеральний штаб Збройних сил 29 серпня.

«Підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ», – йдеться в повідомленні.

Штаб уточнює, що ця станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема, для потреб російських військ. Її спроможності прокачки становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік.





Як зазначає командування, стратегічний об’єкт уразили підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій та Службою безпеки України.

За повідомленням, на території об’єкта фіксували пожежу, результати ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України», – додає Генштаб.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: окрім двох НПЗ, Сили оборони уразили російські склади боєприпасів

Вночі проти 28 серпня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявляв про ракетну небезпеку в регіоні та загрозу дронів. Вранці він стверджував, що російска ППО нібито збила 18 безпілотників над областю.

13 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження нафтоперекачувальної станції «Унеча» в Брянській області, задіяній у забезпеченні армії російських загарбників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



