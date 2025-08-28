Генштаб ЗСУ: окрім двох НПЗ, Сили оборони уразили російські склади боєприпасів

Сили оборони в ніч на 28 серпня уразили склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів, які задіяні у забезпеченні збройних сил РФ, повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, об’єкти розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Також Генштаб підтвердив, що українські підрозділи атакували Афіпський НПЗ, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне – він задіяний у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.



Українські військові зафіксували масштабну пожежу на території об’єкту.



Також було вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу, який випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів, зафіксовані вибухи та пожежа на території заводу, додають у штабі.

Раніше у Росії заявили, що у ніч на 28 серпня безпілотники знову атакували два російські нафтопереробні заводи – Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Ці НПЗ вже зазнавали атаки дронів, Афіпський – на початку цього місяця.

Міноборони РФ заявило про знешкодження нібито 102 українських дронів.

Від початку серпня ударів дронів зазнали щонайменше вісім НПЗ у Росії. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), нещодавні українські удари по російських нафтопереробних заводах сприяли дефіциту бензину по всій Росії, що, ймовірно, підвищить інфляцію і спричинить подальшу макроекономічну нестабільність у Росії.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.