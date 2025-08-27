ЗМІ: у Росії на нафтопроводі, який постачав нафтопродукти до Москви, стався вибух

У Росії 26 серпня на магістральному нафтопроводі «Рязань-Москва», який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви, стався вибух.

Як повідомляють низка медіа з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки, після повідомлень у місцевих пабліках Рязані про «хлопок» на ділянці магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа, а уже за кілька годин на місце пожежі прибули автомобілі екстрених служб для її ліквідації.



Зазначається, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», яка забезпечує армію РФ.

За інформацією джерел, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники «Транснєфті» підраховують збитки.

Російська сторона цю інформацію офіційно не коментує. Редакція наразі не може верифікувати ці дані.

Радіо Свобода звернулося до ГУР за коментарем.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



