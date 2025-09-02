«Вибуховий» тиждень. По чому влучили українські сили у Криму? Хто це підтвердив?

Протягом останніх днів по російських військових об'єктах у Криму було завдано низку результативних ударів, знищено засоби російської протиповітряної оборони і не тільки. Напередодні цих атак над Румунією і Чорним морем чергували розвідувальні літаки і безпілотники країн НАТО. Після завдання ударів повітряна розвідка проводила оцінку наслідків.

Про те, як взаємодіють українські військові із західними розвідками, розбиралися Крим.Реалії.

Останній тиждень літа, з 25 до 31 серпня, виявився в анексованому Криму найбільш вибуховим – українські атаки по російських військових об'єктах відбувалися щодня. Їхні результати стали відомі не відразу, але вони вражають.

Вранці 26 серпня вибухи лунали в Джанкої та Красногвардійському районі, над Джанкоєм піднімався дим. Телеграм-канал «Крымский ветер» опублікував фото пожежі на станції «Урожайна» в Красногвардійському районі.

Пізніше українські військові підтвердили атаку на Крим. Як заявили Сили спеціальних операцій ЗСУ, в результаті були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування і бойове постачання військових частин армії РФ.

Розвідка плюс цілевказівка, плюс уточнення результатів

Атаці на кримську логістику передувала масова розвідка напередодні, проведена з повітря авіацією країн-партнерів України. А наступного дня після удару проводилася оцінка його наслідків.

Розвідку проводив надсучасний Bombardier ARTEMIS II приватної американської компанії Lasai aviation llc, яка надає свої літаки в оренду державним структурам.

Artemis II – це Challenger 650, модифікований для далекого і високоточного ведення розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR). Він може літати вище і вести розвідку на більшій дальності, ніж Challenger 650 Artemis.

Другий розвідник – це морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США. До складу його розвідкомплексу входять засоби радіоелектронної підтримки (ESM) та розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR), що дозволяє отримувати всебічну інформацію про обстановку.

26 серпня, за даними моніторингових каналів, над західною частиною Чорного моря працював літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3F Sentry ВПС Франції.

Основу комплексу AWACS становить потужна РЛС кругового огляду, антена якої розташована в обтічнику, у верхній частині фюзеляжу. Апаратура дозволяє виконувати як радіотехнічну, так і радіолокаційну розвідку.

А пізно ввечері та вночі 27 серпня вибухи лунали в районі аеродрому «Саки» в Новофедорівці, а також аеродрому «Бельбек» і мису Фіолент у Севастополі.

Наступного дня літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3A Sentry ВПС НАТО з позивним NATO09 вів розвідку з повітряного простору над територією Румунії. Згідно з відкритими даними, дальність розвідки E-3A Sentry становить 600 кілометрів, тобто в її зону потрапляє Крим до Керченського півострова, частина Азовського моря до Генічеська, а також територія до Мелітополя по суші.

Крім того, над Чорним морем з'явився стратегічний розвідувальний літак Королівських ВПС Великої Британії Boeing RC-135W Rivet Joint з позивним RRR7228. Це спеціалізований літак електронного спостереження, який може використовуватися на всіх театрах військових дій у стратегічних і тактичних місіях. Його датчики приймають електронні випромінювання від систем зв'язку, радарів та інших систем. Сенсорний комплект RC-135W Rivet Joint дозволяє екіпажу місії виявляти, ідентифікувати та геолокалізувати сигнали по всьому електромагнітному спектру.

Головне управління розвідки МО України повідомило, що 28 серпня в Темрюцькій затоці Азовського моря бійці спецпідрозділу «Привиди» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС малого ракетного корабля проєкту «Буян-М», а спецназівці департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт цього носія «Калібрів».

Цього ж дня спецназівці Департаменту активних дій ГУР МО атакували російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 «Тріумф». Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі відомства.

Увечері 29 серпня вибухи лунали в Новофедорівці та Севастополі, під ударом були російські військові аеродроми «Саки» та «Бельбек».

Вранці в суботу, 30 серпня, було гучно в багатьох районах півострова. Вибухи лунали в Саках, Євпаторії, Сімферополі та в районі Армянська. Біля аеродрому в Новофедорівці виникла ландшафтна пожежа.

Моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер» за супутниковими знімками виявила сліди пожежі в південно-західній частині злітно-посадкової смуги.

У неділю, 31 серпня, розвідку над Чорним морем близько 15 годин поспіль здійснював стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВПС США з позивним FORTE10.

Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження і розвідки HISAR. Радар із синтезованою апертурою призначений для роботи в будь-яких погодних умовах, має можливість виявлення наземних рухомих об'єктів.

Денна електронно-оптична цифрова камера виготовлена компанією Hughes і забезпечує отримання зображень з високою роздільною здатністю.

Зображення, що отримуються з радара і ОЕ/ІЧ-сенсорів, обробляються на борту БПЛА і передаються на наземну станцію.

Під контролем розвідки та за допомогою розвідки

У неділю ГУР заявило про знищення в Криму важливих елементів російської системи ППО та спостереження:

радіолокаційний комплекс «Утьос-Т»;

радіотелескоп РТ-70;

комплекс «Глонасс» у куполі;

берегова радіолокаційна станція МР-10М1 «Мис» М1;

радіолокаційна станція 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Також українська розвідка заявила, що дрони атакували авіабазу РФ у Гвардійському, неподалік Сімферополя – уражено два вертольоти Мі-8. Їхня орієнтовна вартість оцінюється в 20-30 млн доларів. Крім того, в бухті Севастополя знищено буксир БУК-2190.

Крім цього, українські військові в ніч на 30 серпня знищили РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі «Саки», повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Під час атаки 30 серпня було завдано удару по російській прикордонній заставі в селі Волошине, неподалік Армянська.

«Пошкоджено 6 катерів на повітряних подушках, загинув один військовослужбовець. Також один БПЛА влучив у військову казарму в тому ж районі», – пише російський телеграм-канал ASTRA. За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», казарма згоріла повністю, а знищені катери, імовірно, проєкту «Хівус». OSINT-аналітики за даними супутникової зйомки підтверджують ураження.

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності прокоментував Крим.Реалії останні атаки по кримських військових об'єктах.

«Більшість із уражених об'єктів – це радіолокаційні станції. Їхня кількість, особливо за короткий проміжок часу, вражає. Російським військовим дуже важко швидко заповнити втрату, а замінити радіотелескоп РТ-70, швидше за все, не вийде взагалі», – сказав експерт.

Офіцер запасу ЗС України вважає, що без координації із західними розвідслужбами такі удари по об'єктах у Криму були б значно ускладнені, а в деяких випадках взагалі неможливі.

«Західні літаки і безпілотники проводять радіолокаційну, радіотехнічну і радіорозвідку, перебуваючи над Чорним морем, часто на відстані лише 100 кілометрів від півострова. Україна дуже швидко отримує ці розвіддані, про що неодноразово заявлялося. Отримані відомості стають основою для планування ударів, – каже військовий експерт. – Після проведення атаки повітряні розвідники знову виходять на завдання, перевіряючи, працює радіолокаційна станція, чи замовкла».

За словами підполковника, сучасна розвідапаратура може розрізнити однотипні станції за структурою сигналів, і якщо противник замінив знищену РЛС на таку ж – це відразу визначать розвідники.

Не Кримом єдиним

Не тільки в Криму, але й у російському Краснодарському краї було атаковано кілька важливих об'єктів.

У ніч на 28 серпня безпілотники завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ.

У ніч на 30 серпня було атаковано Краснодарський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, повідомив Генштаб ЗСУ.

У ніч на 1 вересня в місті Кропоткін Краснодарського краю РФ було атаковано трансформаторну підстанцію 330 кВ, виникла пожежа.

«Можна не сумніватися, що при плануванні цих атак була використана інформація від західних розвідок: де розташовані РЛС, яка зона покриття, графік чергування тощо. Усе це дозволяє прокласти траси польотів українських дронів зі зниженою ймовірністю ураження засобами російської ППО», – впевнений військовий експерт із Криму.