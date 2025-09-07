«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі поїздів через російський удар по Кременчуку

«Укрзалізниця» змінює маршрути кількох пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури внаслідок російського повітряного удару по Кременчуку.

«Поїзди №59 Одеса – Харків та №8 Харків – Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, імені Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута – автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

Резюмуємо: найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій», – ідеться в повідомленні перевізника.

Раніше тимчасовий виконувач обов’язків голови ОВА Володимир Когут повідомив, що на Полтавщині в Кременчуцькому районі пошкоджений будинок, автомобіль та підприємство; у Кременчуці – дорожнє покриття мосту через Дніпро (він належить до інфраструктури «Укрзалізниці»).\