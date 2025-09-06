Доступність посилання

«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після обстрілу інфраструктури на Донеччині

Потяг Інтерсіті, пошкоджений внаслідок масованого обстрілу Києва армією РФ, Київ, 28 серпня 2025 року
Потяг Інтерсіті, пошкоджений внаслідок масованого обстрілу Києва армією РФ, Київ, 28 серпня 2025 року

Російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині, внаслідок чого є затримки в русі поїздів, повідомила 6 вересня «Укрзалізниця».

«Маємо знеструмлену дільницю перед Слов’янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення… Відновлення колій і контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Всі причетні служби й техніка вже задіяні у відновленні. Вісім резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку», – йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а Інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда, додали в компанії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

