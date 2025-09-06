«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після обстрілу інфраструктури на Донеччині

Російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині, внаслідок чого є затримки в русі поїздів, повідомила 6 вересня «Укрзалізниця».

«Маємо знеструмлену дільницю перед Слов’янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення… Відновлення колій і контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Всі причетні служби й техніка вже задіяні у відновленні. Вісім резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку», – йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а Інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда, додали в компанії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.