Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Шість людей загинули за добу на Донеччині й Херсонщині через російські удари – ОВА

Розбита російськими авіаударами будівля Херсонської обласної державної адміністрації, архівне фото
Розбита російськими авіаударами будівля Херсонської обласної державної адміністрації, архівне фото

На Донеччині минулої доби внаслідок російських атак загинули чотири місцевих жителі, повідомив очільник обласної військової амдіністрації Вадим Філашкін.

За його словами, троє людей загинули в Сіверську, одна людина – в Білицькому. Ще один місцевий житель був поранений.

На Херсонщині, за словами голови ОВА Олександра Прокудіна, через російську агресію дві людини загинули, ще дві – зазнали поранень, серед постраждалих – одна дитина.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку і вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль», – повідомив Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG