Шість людей загинули за добу на Донеччині й Херсонщині через російські удари – ОВА

На Донеччині минулої доби внаслідок російських атак загинули чотири місцевих жителі, повідомив очільник обласної військової амдіністрації Вадим Філашкін.
За його словами, троє людей загинули в Сіверську, одна людина – в Білицькому. Ще один місцевий житель був поранений.
На Херсонщині, за словами голови ОВА Олександра Прокудіна, через російську агресію дві людини загинули, ще дві – зазнали поранень, серед постраждалих – одна дитина.
«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку і вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль», – повідомив Прокудін.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
