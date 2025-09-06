Шість людей загинули за добу на Донеччині й Херсонщині через російські удари – ОВА

На Донеччині минулої доби внаслідок російських атак загинули чотири місцевих жителі, повідомив очільник обласної військової амдіністрації Вадим Філашкін.

За його словами, троє людей загинули в Сіверську, одна людина – в Білицькому. Ще один місцевий житель був поранений.

На Херсонщині, за словами голови ОВА Олександра Прокудіна, через російську агресію дві людини загинули, ще дві – зазнали поранень, серед постраждалих – одна дитина.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку і вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль», – повідомив Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.