РФ від початку вересня вдарила по Україні понад 1300 БпЛА і близько 50 ракетами – Зеленський

За словами президента, протягом першого тижня вересня загарбники завдали ударів по 14 областях України
Росія від початку вересня застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі. На місцях влучань працюють усі необхідні служби», – написав він у телеграмі.

За словами президента, протягом першого тижня вересня загарбники завдали ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях, а вибухи лунали практично в усіх регіонах України.

«Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. І на це має бути спільна реакція: на обстріли і руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою і газом», – зазначив Зеленський.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч на 6 вересня атакували Україну 91 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. За повідомленнями, протиповітряною обороною було збито/подавлено 68 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксували влучання 18 ударних БпЛА на восьми локаціях і падіння уламків на чотирьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

