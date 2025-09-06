Повітряні сили: війська РФ вночі атакували Україну 91 дроном, є влучання на 8 локаціях

Російські військові в ніч на 6 вересня атакували Україну 91 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі й сході країни», – йдеться в повідомленні. Військові додали, що атака ще триває.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксували влучання 18 ударних БпЛА на восьми локаціях і падіння уламків на чотирьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.