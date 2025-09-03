У Знам’янці через удар РФ постраждали п’ятеро людей, затримується понад 20 поїздів

У Знам’янці в Кіровоградській області, яка є важливим залізничним вузлом, унаслідок нічного російського удару постраждали п’ятеро людей, через пошкодження інфраструктури затримується понад 20 поїздів, повідомили вночі 3 вересня представники місцевої влади та «Укрзалізниця».
«До пʼяти зросла кількість травмованих у Знамʼянці. Медики надають їм допомогу. Життю людей нічого не загрожує. Постраждалих від ворожого удару будинків – 17. Один зруйнований», – написав у телеграмі після 3:00 начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
«Укрзалізниця» уточнила, що четверо серед постраждалих – її працівники, їхній стан задовільний, вони госпіталізовані.
«Пошкодження залізничної інфраструктури спричинить затримки низки поїздів:
- №76 Кривий Ріг - Київ,
- №75 Київ - Кривий Ріг,
- №79 Дніпро - Львів,
- №791 Кременчуг - Київ,
- №790 Кропивницький - Київ,
- №121 Херсон - Краматорськ,
- №85 Запоріжжя - Львів,
- №38 Київ - Запоріжжя,
- №37 Запоріжжя - Київ,
- №51 Запоріжжя - Одеса,
- №789 Кропивницький - Київ,
- №119 Дніпро - Хелм,
- №31 Запоріжжя - Перемишль,
- №59 Харків - Одеса,
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань,
- №102 Краматорськ - Херсон,
- №80 Львів - Дніпро,
- №120 Хелм - Дніпро,
- №86 Львів - Запоріжжя,
- №8 Одеса - Харків,
- №54 Одеса - Дніпро,
- №254 Одеса - Кривий Ріг.
Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів», – вказують в «Укрзалізниці».
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
