У Знам’янці через удар РФ постраждали п’ятеро людей, затримується понад 20 поїздів

У Знам’янці в Кіровоградській області, яка є важливим залізничним вузлом, унаслідок нічного російського удару постраждали п’ятеро людей, через пошкодження інфраструктури затримується понад 20 поїздів, повідомили вночі 3 вересня представники місцевої влади та «Укрзалізниця».

«До пʼяти зросла кількість травмованих у Знамʼянці. Медики надають їм допомогу. Життю людей нічого не загрожує. Постраждалих від ворожого удару будинків – 17. Один зруйнований», – написав у телеграмі після 3:00 начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Укрзалізниця» уточнила, що четверо серед постраждалих – її працівники, їхній стан задовільний, вони госпіталізовані.

«Пошкодження залізничної інфраструктури спричинить затримки низки поїздів:

- №76 Кривий Ріг - Київ,

- №75 Київ - Кривий Ріг,

- №79 Дніпро - Львів,

- №791 Кременчуг - Київ,

- №790 Кропивницький - Київ,

- №121 Херсон - Краматорськ,

- №85 Запоріжжя - Львів,

- №38 Київ - Запоріжжя,

- №37 Запоріжжя - Київ,

- №51 Запоріжжя - Одеса,

- №789 Кропивницький - Київ,

- №119 Дніпро - Хелм,

- №31 Запоріжжя - Перемишль,

- №59 Харків - Одеса,

- №65/165 Харків - Черкаси, Умань,

- №102 Краматорськ - Херсон,

- №80 Львів - Дніпро,

- №120 Хелм - Дніпро,

- №86 Львів - Запоріжжя,

- №8 Одеса - Харків,

- №54 Одеса - Дніпро,

- №254 Одеса - Кривий Ріг.

Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів», – вказують в «Укрзалізниці».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.