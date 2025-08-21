В УЗ повідомили про затримку низки поїздів через атаку Росії

«Укрзалізниця» повідомляє, що через масований нічний російський удар була пошкоджена контактна мережа в Житомирській області, внаслідок чого низка поїздів затримується.

«Внаслідок нічного обстрілу й пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», це стосується рейсів:

№43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;

№49/50 Трускавець – Київ;

№7/8 Чернівці – Київ;

№149/150 Івано-Франківськ – Київ;

№51/52 Перемишль – Київ (в обидва боки)

№227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;

№93/94 Харків – Хелм;

№29/30 Ужгород – Київ.

У компанії зазначили, що контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, і залізничники «намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів».

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська в ніч на 21 серпня масовано атакували Україну безпілотниками і ракетами, загалом запустивши 614 засобів повітряного нападу.

Зокрема, війська РФ вдарили по Львову БпЛА і крилатими ракетами. Відомо про одну загиблу людину і трьох постраждалих. Через атаку пошкоджені десятки житлових будинків.

У Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство, там спалахнула масштабна пожежа, 15 людей постраждали.

За даними місцевої влади, у Запоріжжі через російські удари є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.