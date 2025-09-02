Дві жінки загинули в Куп’янську через російський обстріл – поліція

У Куп’янську на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки: 69 і 63 років, повідомила обласна поліція 2 серпня.

«Обидві місцеві мешканки загинули на місці від отриманих поранень. Поліцейські продовжують збирати докази російського терору проти мирного населення», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.