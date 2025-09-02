Повітряні сили: Росія запустила понад 50 дронів від початку дня, більшість – на Київ

Російська армія атакує Україну безпілотниками протягом дня 2 вересня, повідомляє командування Повітряних сил по обіді у вівторок.

«Після атаки у ніч на 2 вересня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість – у напрямку столиці України», – повідомляють військові.

Командування звітує про збиття або подавлення подавлено 48 російських безпілотників на 16 годину.

Водночас, за зведенням, російська атака триває – станом на 16:00 групи російських безпілотників фіксували на Чернігівщині та Сумщині.

Читайте також: У Києві на території дитсадка виявили уламки дрона після атаки РФ – влада

У ніч на 2 вересня російські військові, за даними Повітряних сил, атакували Україну 150 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із чотирьох напрямків у РФ і мису Чауда. З них 120 збили або подавили сили протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



