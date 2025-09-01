Рада Україна-НАТО: Київ закликав надати необхідні засоби ППО й інвестувати у виробництво дронів

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 1 вересня відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО у форматі політичного комітету, яке скликала українська сторона через останні російські повітряні атаки.

Як повідомило Міністерство закордонних справ, до засідання в режимі онлайн приєдналися заступник міністра оборони Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. Урядовці поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальших планів.

Зокрема, Сергеєв поінформував про наслідки нещодавніх російських атак на Україну, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань інфраструктури. Боєв доповів, що Росія суттєво збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів, артилерії, а Іран і Північна Корея продовжують надавати їй допомогу.

«Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи «Patriot» та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах», – йдеться в повідомленні.

Представники України також закликали союзників нарощувати обсяги інвестицій в українську оборонну промисловість – зокрема, виробництво дронів.

«За умови достатнього фінансування Україна може виробляти значну кількість додаткових спроможностей», – додає відомство.

За повідомленням, представники членів НАТО «рішуче засудили» масовані російські обстріли українських міст, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру. Вони погодилися з необхідністю посилювати тиск на РФ.





Водночас президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте:

«Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції.

Як повідомляє пресслужба НАТО, заступниця генерального секретаря альянсу Радміла Шекерінська взяла участь у панелі «Україна: довгий шлях до миру» в рамках Бледського саміту в Словенії.

Як повідомляє пресслужба НАТО, Шекерінська привітала зусилля президента США Дональда Трампа з припинення війни, заявивши, що альянс мусить продовжувати підтримку, «щоб Україна могла дійсно вести переговори з позиції сили». Вона також наголосила на важливості гарантій безпеки, щоб забезпечити, що Росія «ніколи більше не нападе на Україну».



